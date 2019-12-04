Улан-Удэ, , 10:50 — REGNUM 3 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл в Москве переговоры со своим монгольским коллегой Ухнагийн Хурэлсухом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства, на встрече было объявлено о старте проекта газопровода через территорию Монголии.

«Мы рады, что российская сторона поддерживает проект строительства газопровода из России в Китай через территорию Монголии. Я исхожу из того, что сегодня дан старт этому проекту», — заявил господин Хурэлсух.

Не меньше участников переговоров этому обрадовались в Бурятии.

«Началось! Дан старт проекта строительства газопровода из России в Китай через Монголию и, соответственно, через территорию Бурятии!» — написал на своей странице советник главы республики по экономике Алдар Бадмаев.

Напомним, республиканские власти надеются решить проблемы загрязнения Улан-Удэ газификацией котельных. Проекты их перевода на голубое топливо уже разрабатываются, однако проблемой остаётся вопрос доставки.

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