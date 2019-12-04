Киев, , 10:42 — REGNUM Министерство финансов Украины на очередном плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 3,364 млрд грн. и 53,9 млн долларов.

Об этом 4 декабря сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министерство информирует, что гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 77 и 1267 дней с доходностью 13,8% и 12,5% годовых соответственно. Средства в долларах привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 435 и 743 дня с доходностью 4% и 4,25% годовых соответственно.

«Минфин Украины приближается к критическому уровню зависимости от инвесторов-нерезидентов для финансирования дефицита госбюджета и рефинансирования госдолга», — комментирует ситуацию эксперт по экономике Эрик Найман.

По его словам, без нерезидентов украинскому минфину в 2020 году придется или существенно, на 100−200 млрд грн., секвестировать расходы госбюджета, или включать печатный станок, или же идти на дефолт.

Одна надежда, подчеркивает Найман, что нерезиденты рефинансируют старые долги и «прикупят еще немного украинского госдолга» — на $4 млрд.

ИА REGNUM напоминает, что согласно госбюджету-2020, объем платежей по погашению государственного долга Украины на следующий год прогнозируется в сумме 282,1 млрд грн. Кроме того, на обслуживание госдолга на 2020 г. предусмотрено 141,5 млрд грн., таким образом, общая сумма «долговых» расходов Украины составит 423,6 млрд грн.