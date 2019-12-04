Москва, , 10:44 — REGNUM По итогам ноября 2019 года на российском авторынке было продано на 2,7% больше автомобилей южнокорейской компании Hyundai, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ».

Всего дилеры компании в России продали 16 314 машин. Стоит отметить, что в целом за прошедшие одиннадцать месяцев 2019 года в России также наблюдается положительная динамика реализации южнокорейского бренда. Так, за период с января по ноябрь текущего года в России продажи автомобилей Hyundai в стране выросли на 0,6%, до 164 128 экземпляров.

Лидирует в модельном рейтинге компании в ноябре кроссовер Hyundai Creta, чьи продажи за этот месяц составили 7 273 единицы — на 7% больше, чем год назад. Причем это лучший показатель с начала 2019 года.

Вторую строчку в этом рейтинге занимает седан Hyundai Solaris. За ноябрь реализация этого авто упала на 17%, до 4 476 единиц.

Замыкает тройку лидеров компактный кроссовер Hyundai Tucson. За ноябрь 2019 года его купили 2 152 автолюбителя — на 18% больше по сравнению с ноябрем 2018 года.

На четвертом и пятом местах Hyundai Santa Fe (1 186 ед.; +45%) и Hyundai Sonata (462 шт.; — 24%).

Напомним, в начале ноября 2019 года южнокорейская компания Hyundai выпустила видео-тизер нового седана Aura.

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