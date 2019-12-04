Москва, , 10:38 — REGNUM Генеральный директор авиаперевозчика «Аэрофлот» Виталий Савельев обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на региональные аэропорты из-за увеличения цен на обслуживание и на топливо, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

В жалобе указано, что «повышение цен на аэропортовое и наземное обслуживание в ряде аэропортов РФ в июне 2019 года по сравнению с июнем 2018 года произошло в значительной степени выше уровня инфляции». В нем также указывается на то, что в последние годы регулируемые и нерегулируемые сборы неуклонно растут, порой очень значительно: так, например, в Петропавловске-Камчатском регулируемые сборы выросли на 5%, а нерегулируемые — на 14%, а в Ижевске — на 21% и 38% соответственно.

Виталий Савельев также обратил внимание регулировщиков на то, что цены на топливо в региональных аэропортах тоже выросли значительно и неравномерно — особенно на Дальнем Востоке, где, однако, стоимость топлива колеблется от города к городу.