Анкара, , 10:35 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался подписывать принятие закона о налоге на проживание, до этого прошедшего через парламент, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

В пресс-службе главы государства пояснили, что президент «счел неуместным» новый налог. Он заключался в том, что со следующего года владельцы всех средств размещения должны были платить 1% от общей стоимости оказанных услуг, и с 2021 года — 2%. Закон был быстро принят турецким парламентом, и ожидалось, что он вскоре вступит в силу, что вызвало беспокойство у многих представителей туриндустрии.

Сейчас документ отдан на доработку, однако эксперты полагают, что пока официальное принятие нового сбора маловероятно — во всяком случае, на это указывает позиция президента.