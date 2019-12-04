Нанкин, Китай, , 10:34 — REGNUM Китайская аэрокосмическая научно-промышленная корпорация (CASIC) запустила сразу пять «умных промышленных платформ» в сфере городского управления, сельского хозяйства и надзора за вакцинами, сообщает 4 декабря агентство Синьхуа.

На Промышленном саммите умных технологий 2019, который прошел в городе Уси провинции Цзянсу на востоке Китая, особое внимание было уделено «умному управлению». Более 600 экспертов и представителей промышленности приняли участие в мероприятии, включая 11 академиков из Китайской академии инженерии и Китайской академии наук.

Так, например, платформа городского управления может использовать технологии анализа больших данных для планирования городской инфраструктуры, строительства и управления, а также может помочь в принятии решений, сообщили в CASIC.

Генеральный директор CASIC Ли Шицюань сообщил, что компания продолжит углублять сотрудничество с городом Уси в рамках интернета вещей, а также безопасности в сфере электронной коммерции. Информационные технологии нового поколения вроде искусственный интеллект, большие данные, облачные вычисления постепенно интегрируются в традиционные сферы промышленности Китая, о чем было также заявлено на форуме.