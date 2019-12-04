Владивосток, , 10:46 — REGNUM В 2019 году в Приморье намолочено практически вдвое больше зерна кукурузы, чем в 2018 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Как отметили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, в этом году аграрии раньше убрали сою, что позволило им полностью переключиться на уборку кукурузы и увеличить темпы сбора.

«На сегодняшний день убрано более 50 тысяч гектаров кукурузы — почти 90% от плана. По сравнению с прошлым годом намолочено в два раза больше зерна — 256 тысяч тонн. Урожайность составляет 51 центнер с гектара», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, выручка от экспорта сельскохозяйственных товаров из Приморья превысила 1,2 млрд долларов и продолжает расти.