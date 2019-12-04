Санкт-Петербург, , 10:37 — REGNUM Четвертый по счету (третий серийный) атомный ледокол проекта 22 220 будет заложен на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге в 2020 году, еще одно такое судно — в 2021 году.

В настоящее время на предприятии достраивается головной ледокол этого проекта — «Арктика», одновременно строятся ледоколы «Сибирь» и «Урал».

"Третий ледокол серии (планируется заложить) в мае-июне 2020 года, четвертый — в мае-июне 2021 года», — сказал ТАСС заместитель генерального директора по строительству флота ФГУП «Атомфлот» Константин Князевский.

Как отмечается, всего планируется выпустить пять атомных ледоколов проекта 22 220. Готовность головной «Арктики» в настоящее время оценивается в 93%.

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