Сеул, , 10:30 — REGNUM В связи с продолжающимся бойкотом японских товаров, продажи японских автомобилей в Южной Кореи продолжают падать. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации автомобильных импортеров и дистрибьютеров (KAIDA).

Согласно опубликованным данным, в ноябре 2019 года в стране зарегистрировали 2 357 автомобилей из Японии, что на 56,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что в июле текущего года, когда начался бойкот, данный показатель сократились на 17,2%, в августе — на 56,9%, в сентябре — на 59,8%, в октябре — на 58,4%.

В период с января по ноябрь 2019 года в стране было продано 32 991 автомобиль японского производства, что на 18,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Специалисты отмечают, что продажи Lexus сократились на 73,3%, Toyota — на 59,5%, Honda — на 52,9%, Nissan — на 29,3%. Однако продажи Infinity, проводившей акции, напротив, увеличились на 96,3%.