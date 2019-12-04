Мадрид, , 10:28 — REGNUM Реализация легковых автомобилей и внедорожников в ноябре 2019 года на испанском авторынке выросла на 2,3%, до 93 158 экземпляров. Об этом сообщает Испанская ассоциация производителей легковых и грузовых машин (ANFAC).

Однако за последние 11 месяцев в Испании зафиксировано падение продаж автомобилей на 5,7%, до 1 152 419 единиц.

Кроме того, в ноябре продажи легких коммерческих автомобилей составили порядка 17 тыс. экземпляров, что на 3,6% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Несколько подросли продажи промышленных транспортных средств, автобусов, микроавтобусов и микроавтобусов — на 5,6% (2707 единиц). На 18% выросла реализация тяжелых промышленных транспортных средств. С начала 2019 года продажи в этом сегменте немного восстановились, увеличившись на 1,1%, до 26 202 единиц.

При этом эксперты не так радужно оценивают перспективы автомобильного сектора. Так, директор по коммуникациям ANFAC Ноеми Навас считает, что «ноябрь заканчивается продажами выше, чем в том же месяце предыдущего года, но это не является положительным фактом», поскольку в ноябре 2018 года продажи сократились на 12,5% по сравнению с тем же месяцем 2017 года, а объемы продаж низкие. В ассоциации предполагают, что 2019 год закончится с отрицательным показателем в 4%.

По словам директора по связям Ganvam Тани Пуче, авторынок закроет год с глобальным падением, которое превысит 5%.

Напомним, в октябре 2019 года в Испании была продана 93 961 новая машина, что на 6,3% больше, чем в октябре 2018 года.

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