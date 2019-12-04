Куньмин, Китай, , 10:10 — REGNUM Грузооборот между портом Тяньпэн в провинции Юньнань на юго-западе Китая и Вьетнамом составил 63 095 тонн за первые три квартала 2019 года, что на 22,86% выше в годовом исчислении, сообщает 4 декабря агентство Синьхуа.

С января по сентябрь объем торговли порта составил $46,77 млрд, увеличившись на 19,71% в годовом исчислении. Пограничные власти зафиксировали 120 302 входящих и исходящих визитов через порт за первые девять месяцев, что на 4,67% больше, чем годом ранее.

Пограничная торговля между Китаем и Вьетнамом при этом переживает бурный рост по мере развития инициативы «Нового шелкового пути». За пошедший год объем торговли между Китаем и Вьетнамом достиг рекордных высот почти $150 млрд, а Китай принес Вьетнаму наибольшее число иностранных туристов — 5 млн человек. Отметим, что порт Тяньпэн расположен в уезде Фунин и был открыт в сентябре 1996 года.

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