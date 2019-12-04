Токио, , 10:14 — REGNUM Слухи о слиянии Nissan и Renault опровергнул глава японской корпорации Nissan Motor Макото Утида. Об этом сообщает телеканал NHK.

При этом Утида сказал, что альянс Renault — Nissan — Mitsubishi будет сохранён и укреплён.

«С Renault мы стали равноправными партнерами еще двадцать лет назад, наша компания сильно выросла благодаря такому альянсу, основанному на взаимном уважении и сотрудничестве», — подчеркнул топ-менеджер.

Также он отметил, что работа нового состава руководства Nissan Motor будет основана на полной прозрачности, а также на восстановлении доверия к корпорации после крупного скандала из-за обвинений экс-главы корпорации Карлоса Гона в финансовых махинациях.

Напомним, крупный скандал с Nissan Motor связан с обвинениями его экс-главы Карлоса Гона в том, что он не задекларировал большую часть своих доходов, полагающихся за работу на посту президента корпорации. В данный момент Карлос ожидает суда в Токи

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