Пекин, , 10:02 — REGNUM Взвинченные цены на свинину в Китае продолжили свое падение на прошедшей неделе после того, как власти предприняли ряд мер по стабилизации производства мяса, сообщает 3 декабря агентство Синьхуа.

С 25 по 29 ноября средний индекс цен на свинину в 16 регионах уровня провинции составил 40,95 юаней (около $5,8) за кг, что на 3,5% ниже, чем неделей ранее, сообщили в министерстве сельского хозяйства КНР.

Таким образом, уже третью неделю подряд цены на свинину в Китае продолжают идти вниз. Для этого власти предприняли ряд мер, направленных на увеличение поставок, включая субсидирование, а также отпуск замороженного мяса из госрезервов и увеличение импорта.

Напомним, что цены на свинину в Китае резко взлетели за прошедшие месяцы в связи с африканской чумой свиней и прочими факторами, имеющими циклический характер. Индекс потребительских цен (CPI), являющийся основным показателем инфляции, вырос на 3,8% в годовом исчислении за прошедший месяц. В основном рост вызван подорожанием свинины, цены на которую взлетели на 101,3% в октябре 2019 года в сравнении с октябрем 2018 года.