Москва, , 09:54 — REGNUM В России достижение ставки по ипотеке на уровне 8% реалистично уже сейчас, заявила зампредседателя Центрального банка РФ Ольга Полякова в интервью «Известиям».

По ее словам, рынок самостоятельно определяет стоимость кредитных ресурсов, Банк России не диктует и не делает прогнозов по процентным ставкам.

«Но достижение 8% реалистично уже сейчас», — сказала Полякова.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ставок по ипотеке до уровня в 7−8% годовых вполне реально в среднесрочной перспективе.

Напомним, президент России Владимир Путин поставил задачу — стремиться к дальнейшему снижению ставок по ипотеке в стране.

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