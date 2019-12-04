Ульяновск, 4 декабря 2019, 09:51 — REGNUM В Инзенском районе Ульяновской области прокуратура требует привлечь к ответственности должностных лиц, которые не обеспечили надлежащее использование бюджетных средств. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Речь идёт бюджетных расходах на строительство плавательного бассейн в Инзе стоимостью свыше 128,5 млн рублей. В июне 2017 года муниципальный контракт для выполнения работ был заключён МКУ «Управление архитектуры и строительства МО «Инзенский район» с частной компанией. Прокуратурой установлено, что срок сдачи объекта был продлен до 1 октября 2019 года, фирме перечислено более 114 млн рублей.
Межрайонный прокурор в представлении потребовал от главы администрации Инзенского района устранить нарушения и наказать всех виновных должностных лиц.
Как сообщало ИА REGNUM, медицинские учреждения Ульяновской области переходят на цифровую технологию государственных закупок. В тестовом формате данная система реализуется в пяти учреждениях здравоохранения. При успешной реализации проекта данная система может быть внедрена и в другие отрасли.