Ульяновск, , 09:51 — REGNUM В Инзенском районе Ульяновской области прокуратура требует привлечь к ответственности должностных лиц, которые не обеспечили надлежащее использование бюджетных средств. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Речь идёт бюджетных расходах на строительство плавательного бассейн в Инзе стоимостью свыше 128,5 млн рублей. В июне 2017 года муниципальный контракт для выполнения работ был заключён МКУ «Управление архитектуры и строительства МО «Инзенский район» с частной компанией. Прокуратурой установлено, что срок сдачи объекта был продлен до 1 октября 2019 года, фирме перечислено более 114 млн рублей.

«Прокуратурой выяснено, что в помещении, расположенном под чашей бассейна, имеются многочисленные трещины бетонной стяжки напольного покрытия, в хозяйственном помещении (из которого осуществляется управление системой отопления) частично обрушены и приведены в негодность элементы подвесного потолка», — говорят в прокуратуре, отметив, что бассейн в эксплуатацию в настоящее время не сдан, руководство муниципального учреждения не приняло мер к привлечению фирмы к ответственности.

Межрайонный прокурор в представлении потребовал от главы администрации Инзенского района устранить нарушения и наказать всех виновных должностных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, медицинские учреждения Ульяновской области переходят на цифровую технологию государственных закупок. В тестовом формате данная система реализуется в пяти учреждениях здравоохранения. При успешной реализации проекта данная система может быть внедрена и в другие отрасли.