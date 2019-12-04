Сеул, , 09:51 — REGNUM В октябре 2019 года валютные резервы Южной Кореи увеличились на $1,1 млрд. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, по состоянию на октябрь текущего года валютные резервы страны составили $407,46 млрд, что на $1,14 млрд больше, чем месяц назад.

Как отмечают специалисты, увеличение валютных резервов связано с ростом доходов от управления валютными активами.

По состоянию на конец месяца Южная Корея занимает 9-е место в мире по валютным резервам. Первое место занял Китай с показателем $3,15 трлн. За ним следуют Япония ($1,32 трлн) и Швейцария ($846 млрд).