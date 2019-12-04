Москва, , 09:34 — REGNUM Немцы последовательно защищают свои экономические интересы. Стабильные поставки газа из России позволяют им, сохраняя конкурентные позиции на многих рынках, реализовывать новую энергетическую политику, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова глава комитета Бундестага по экономике и энергетике.

«А новая энергетическая политика Германии заключается в сокращении доли угольной и атомной генерации. Газ становится основным видом топлива, пока Европа активно развивает «зеленую энергетику». Газ так же важен для промышленности и сельского хозяйства.

Поэтому, Берлин будет добиваться единства всех членов ЕС по этой теме и принуждать потенциальных новых членов поддерживать эти усилия.

Когда глава комитета по экономике и энергетике Бундестага Клаус Эрнст говорит о двойственной политике Украины в отношении «Северного потока — 2» он имеет в виду, что Берлин будет использовать все рычаги для достижения этого единства, в том числе и финансовые», — высказал своё мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, поддержка властей Украины позиции Соединенных Штатов по «Северному потоку — 2» неприемлема, это ставит под вопрос помощь Киеву со стороны Европейского союза, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

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