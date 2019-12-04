Москва, 4 декабря 2019, 09:34 — REGNUM Немцы последовательно защищают свои экономические интересы. Стабильные поставки газа из России позволяют им, сохраняя конкурентные позиции на многих рынках, реализовывать новую энергетическую политику, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя слова глава комитета Бундестага по экономике и энергетике.
Как сообщало ИА REGNUM, поддержка властей Украины позиции Соединенных Штатов по «Северному потоку — 2» неприемлема, это ставит под вопрос помощь Киеву со стороны Европейского союза, заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
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