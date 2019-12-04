Ульяновск, , 09:33 — REGNUM В Ульяновской области руководство предприятия-банкрота после прокурорского вмешательства погасило задолженность по заработной плате перед 177 работниками. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, в обществе «Симбирская птицефабрика», где введена процедура конкурсного производства, в июле 2017 не принимались меры к своевременной и в полном объеме оплате труда 177 работников. В результате образовалось 1,8 млн рублей задолженности. В прокуратуре отмечают, что в конце ноября конкурсный управляющий общества выплатил работникам причитавшиеся им денежные средства в полном объеме.

Всего с начала года погашено более 114 млн рублей задолженности, возбуждено 418 административных дел, в суды направлено более 2,4 тыс. заявлений, инициировано возбуждение 9 уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, нарушения выявляются не только на предприятиях, но и в поселениях. К примеру, в администрации Тагайского поселения в сентябре-октябре 2019 года не принимались меры к своевременной и в полном объеме оплате труда 22 работников. Также были выявлены нарушения в администрации Цильнинского района: в 2017—2019 годах двум женщинам не выплачивались назначенные им ежемесячные пенсии за выслугу лет, долги достигли 250 тыс. рублей.