Сеул, , 09:26 — REGNUM Из-за продолжающегося бойкота туристический поток из южнокорейского Пусана в Японию сократился на 90%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Busan Regional of Oceans and Fisheries.

Согласно опубликованным данным, в ноябре 2019 года через порт Пусана остров Цусима, город Фукуока, Симоносеки и Осака посетили 31 375 человек, что на 90,86% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что в июле текущего года, когда начался бойкот, туристический поток сократились на 35%, в августе — на 68,8%, в сентябре — на 80%.

В частности, туристический поток на остров Цусима сократился на 95,3%, в Осаку — на 63,8%, в Симоносеи — на 96,1%, в Фукуоку — на 63%.

С другой стороны, число авиапассажиров, посетивших Японию через международный аэропорт Пусана, сократилось на 57,5%, до 293 382 человек.

Известно, что в июне данный показатель сократился на 5,9%, в августе — на 32,9%, в сентябре — на 47,3%, в октябре — на 62%.