Пекин, , 09:23 — REGNUM По итогам января-ноября 2019 года кроссовер Ford Territory стал бестселлером марки. Об этом сообщается на портале CarsWeek.

Всего за отчётный период дилеры американской компании продали 45 тыс. Ford Territory. Таким образом, модель стала самым продаваемым авто в сегменте SUV в Китае. Ему удалось обогнать модели Hyundai Tucson и Skoda Kodiaq.

Ford Territory построен на платформе китайской модели JMC Yusheng S330. Длина кроссовера равна 4 580 мм при колесной базе 2 716 мм.

Под капотом автомобиля расположен турбированный двигатель мощностью 143 л. с. и рабочим объёмом 1,5 л. Мотор работает с 6-скоростной коробкой передач или с «автоматом». Кроме того, в моторную гамму Ford Territory входят два гибридных двигателя на базе того же агрегата. Они работают со стартер-генератором на 48 Вольт. Привод у машины только передний.

Однако на Китае американский автопроизводитель останавливаться не собирается. Компания планирует расширить географию продаж Ford Territory: на очереди — страны Южной Америки. Для этого марка собирается локализовать выпуск паркетника в Аргентине.

Напомним, в октябре текущего года российские автолюбители купили 580 машин автокомпании Ford. Это на 83% меньше результата прошлого года. Самым большим спросом в октябре пользовался кроссовер Ford Kuga. Его за отчётный период приобрели 2133 покупателя.

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