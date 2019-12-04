Казань, , 09:19 — REGNUM В Татарии средние пенсии в октябре 2019 года оказались ниже, чем этот же показатель по стране — 13 857 рублей против 14 205 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Татарстанстата.

Реальный размер назначенных пенсий в республике к уровню прошлого года вырос на 2,4%. Показатель реальных пенсий рассчитан с использованием индекса потребительских цен за соответствующий временной период.

В Татарии в течение 2019 года наблюдалось также и отставание от параметров 2018 года. Так, на 1 апреля 2019 года средние пенсии составляли 13 785 рублей, что почти на 1% было меньше, чем на ту же дату 2018 года.

Напомним, Росстат сообщил, что средние пенсии в октябре в России выросли на 0,1%, а за год — на более чем 6%. Реальные назначенные пенсии в стране за год, наоборот, снизились на 0,1%, если брать в расчёт поправку на инфляцию.

Реальный размер пенсий в России в октябре снизился на 0,1%