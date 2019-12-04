Вашингтон, , 09:12 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа всё ещё может ввести тарифы на импортные автомобили. Такую возможность не исключил министр торговли Соединённых Штатов Уилбур Росс.

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«Мы ведём переговоры с отдельными компаниями, — заявил министр в интервью Reuters. — Может оказаться, что необходимость в пошлинах есть, а может и нет».

При этом каких-либо конкретных сроков возможного введения новых тарифов Росс не назвал.

Издание напоминает, что президент США Дональд Трамп не объявил о каких-либо новых пошлинах после закончившегося в середине ноября полугодового периода оценок и консультаций министерства торговли по поводу вероятной угрозы национальной безопасности, которую могут представлять импортируемые в США автомобили. Ранее глава Белого дома пригрозил обложить их 25-процентным налогом.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил о желании достичь торгового соглашения с Евросоюзом, которое исключает повышение пошлин на импорт европейских автомобилей в Соединённые Штаты. В начале ноября 2019 года министр торговли США Уилбур Росс отмечал, что Вашингтон может отказаться или отложить введение пошлин на автомобили из Евросоюза.

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