Москва, , 09:04 — REGNUM В Москве представили нового гида — это путеводитель «Ресторанный навигатор» по лучшим заведениям столицы, сообщается на портале градоначальника.

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«Ресторанный навигатор» вышел на трёх языках: русском, английском и китайском. В него вошли более 1000 лучших ресторанов и кафе. Автор — ресторанный критик Михаил Лопатин.

В гастрономическом гиде по Москве дана подробная рецензия о работе каждого ресторана. Отмечается, что это первое в России издание подобного рода на иностранном языке.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва стала лучшим городом в мире в номинации «Лучшее туристическое направление. Город», говорится на сайте международной премии World Travel Awards.

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