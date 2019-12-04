Москва, , 08:59 — REGNUM Арбитражный суд Москвы 13 января 2020 года начнёт рассматривать банкротный иск к АНО «Национальный центр поддержки лесных программ» («Центр лесных программ»), которое учреждено «дочкой» Рослесхоза России — ФГБУ «Рослесинфорг». Кредитор организации настаивает на введении наблюдения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск к АНО был подан московским ООО «Центр Сити» в середине октября 2019 года. Сумма претензий составляла 3 687 903 рубля. Слушания по рассмотрению обоснованности несколько раз откладывались.

В мае 2019 года ООО выиграло иск к АНО о взыскании 15 104 837 рублей, куда входит задолженность по арендной плате.

«В судебном заседании подлежала рассмотрению проверка обоснованности заявления о признании должника банкротом, вопросы о введении процедуры наблюдения в отношении должника и утверждении временного управляющего», — отмечалось в материалах дела.

На слушания стороны не явились и в январе судья рассмотрит в том числе и вопрос о прекращении производства. Заявителя также обязали перечислить на депозитный счёт арбитражного суда не менее 200 тыс. рублей для финансирования процедуры банкротства.

По данным ЕГРЮЛ, АНО учреждено ФБУ «Рослесинфорг» в августе 2017 года в Москве. Директор — Александр Романченко. Последний также является соучредителем общественной организации «Национальная общественная лесная инспекция», созданной в декабре 2018 года.