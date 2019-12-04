Севастополь, 4 декабря 2019, 09:10 — REGNUM В бюджете Севастополя не обоснованы вопросы получения доходов с акциза на топливо, аренды земли, роста налоговых доходов городского бюджета за счёт прироста сборов НДФЛ и ряда других важных позиций. Об этом журналистам заявил руководитель фракции КПРФ Роман Кияшко.
По его словам, также во внимание не принят вопрос введения налоговой базы в виде кадастровой стоимости по объектам капитального строительства, которая с января 2020 года будет введена.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря севастопольские депутаты приняли во втором чтении проект бюджета Севастополя на 2020 год и плановые периоды 2021 и 2022 годов. Депутаты Заксобрания от КПРФ выступили против документа, отметив, что в столь"сыром» виде его принимать нельзя.
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