Севастополь, , 09:10 — REGNUM В бюджете Севастополя не обоснованы вопросы получения доходов с акциза на топливо, аренды земли, роста налоговых доходов городского бюджета за счёт прироста сборов НДФЛ и ряда других важных позиций. Об этом журналистам заявил руководитель фракции КПРФ Роман Кияшко.

«Не в полной мере обоснованы, а, следовательно, это влечёт риск неисполнения, следующие источники дохода: акциз на топливо, арендная плата за землю, рост налоговых доходов бюджета Севастополя за счёт прироста сборов НДФЛ», — отметил депутат.

По его словам, также во внимание не принят вопрос введения налоговой базы в виде кадастровой стоимости по объектам капитального строительства, которая с января 2020 года будет введена.

«Мы все будем налог на недвижимость уплачивать, однако в проекте ни на 2021, ни на 2022 год это не учтено. То же самое касается налога на доходы физических лиц, который мы с 1 января будем обязаны уплачивать. Также в документе не учтены доходы от реализации прав на размещение наружной рекламы», — сказал Кияшко.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря севастопольские депутаты приняли во втором чтении проект бюджета Севастополя на 2020 год и плановые периоды 2021 и 2022 годов. Депутаты Заксобрания от КПРФ выступили против документа, отметив, что в столь"сыром» виде его принимать нельзя.

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