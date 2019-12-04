Севастополь, , 09:06 — REGNUM Депутаты севастопольского Заксобрания от КПРФ выступили против бюджета города на 2020 год и плановые периоды 2021 и 2022 годов в том виде, в котором он был принят. Об этом журналистам заявил руководитель фракции КПРФ Роман Кияшко.

«В этом законопроекте остались и несоответствия, и несогласованность с положениями посланий президента. Такой сырой документ в таком виде принимать невозможно. Мы опять столкнёмся с тем, что будет невыполнение», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря севастопольские депутаты приняли во втором чтении проект бюджета Севастополя на 2020 год и плановые периоды 2021 и 2022 годов. Доходная и расходная части бюджета в 2020 году увеличились на 530,7 млн рублей. В 2021 году — на 1,8 млрд рублей, в 2022 году — на 819 млн рублей.

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