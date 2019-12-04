Москва, , 08:51 — REGNUM После запуска двух направлений Московских центральных диаметров (МЦД) пассажиропоток станций метрополитена снизился на 12%, сообщается на портале мэра столицы.

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Так, 19 станций московского метро получили значительную разгрузку. В частности, отмечена разгрузка станций «Кунцевская», «Фили», «Окружная», «Киевская» и др.

Москвичи и гости столицы стали проезжать дальше пересадочных станций метрополитена. До 8 декабря проезд по МЦД будет бесплатным, нужно заплатить только за пересадку в метро.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября 2019 года в церемонии открытия движения по первым маршрутам Московских центральных диаметров (МЦД) принял участие президент России Владимир Путин.

Подробности: Путин открыл МЦД: новое наземное метро свяжет Москву и область — трансляция