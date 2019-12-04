Сеул, , 08:50 — REGNUM Добыча морепродуктов в Южной Корее сократилась почти на 30%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства страны.

Согласно опубликованным данным, в октябре 2019 года объем производства рыбы и морепродуктов в море сократилась на 29,9%, до 91 тыс. тонн.

Известно, что вылов анчоусов составил 17 тыс. тонн, горбыля — 9 600 тонн, скумбрии — 9200 тонн, макрели — 9100 тонн, рыбы-сабли — 5900 тонн, ставриды — 5400 тонн, голубых крабов — 2000 тонны, кальмаров — 2000 тонны.

В частности, объем производства ставриды увеличился на 90%, горбыля — на 42%, камбалы — на 27%. С другой стороны, вылов кальмаров сократился на 82%, скумбрии — на 47%, сельди — на 44%, анчоусов — на 35%.

Весь улов, пойманный в октябре текущего года, оценивается в 412,5 млрд вон (~$347,2 млн), что на 25% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.