Сеул, , 08:21 — REGNUM В ноябре 2019 года продажи импортных автомобилей в Южной Корее выросли на 14%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации автомобильных импортеров и дистрибьютеров (KAIDA).

Согласно опубликованным данным, в ноябре текущего года в стране было зарегистрировано 25 514 импортных автомобиля.

Известно, что самой продаваемой моделью автомобиля стала Volkswagen Tiguan (1640 единиц). За ней следуют Audi Q7 (1150 единиц) и Audi A6 (1008 единиц), Chevrolet Volt (824 единицы), Mercedes-Benz C200 (757 единиц) и E250 (755 единиц).

Специалисты отмечают, что в ноябре текущего года продажи Mercedes-Benz выросли на 88,9%, до 4 678 автомобилей, Audi — на 320%, до 2 655 автомобилей.

Однако в период с января по ноябрь в стране было продано 214 708 импортных автомобиля, что на 10,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.