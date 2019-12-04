Сеул, , 08:16 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai Motor планирует инвестировать к 2025 году порядка 61 трлн вон ($51 млрд) в развитие основного бизнеса, а также в разработку новых направлений мобильности. Об этом говорится в опубликованном в среду, 4 декабря, заявлении руководства компании.

Вложение столь крупных инвестиций должно обеспечить конкурентоспособность компании на авторынке, а также создать новые возможности для бизнеса, поскольку часть этих средств в размере 20 трлн вон ($17 млрд) пойдут на разработку, усовершенствование и производство беспилотников и электромобилей.

В Hyundai планируют также через пять лет повысить коэффициент операционной прибыли до 8%.

«Мы реорганизуем наш бизнес-портфель, чтобы удовлетворить быстро меняющиеся запросы клиентов, уделяя особое внимание продуктам и услугам «умной» мобильности в течение следующих шести лет», — сказал глава компании Hyundai Ли Вон Хи.

Напомним, 26 ноября стало известно, что у российских дилеров появились модели Hyundai Sonata восьмого поколения.

Читайте также: Компания Hyundai Rotem выходит на рынок Австралии