Новосибирск, , 08:11 — REGNUM Реконструкцией взлётно-посадочной полосы новосибирского аэропорта «Толмачёво» займётся ОАО «Новосибирскавтодор». Организация стала победителем конкурса по выбору генподрядчика, об этом сообщает сам «Новосибирскавтодор».

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет выполнить работы по реконструкции взлётно-посадочной полосы, включая рулёжные дорожки. Стоимость работ — чуть более 3,6 млрд рублей. Срок выполнения — по декабрь 2021 года.

Как сказал генеральный директор «Новосибирскавтодора» Юрий Бондаренко, строительство и реконструкция взлётно-посадочных полос аэропортов — новое и перспективное направление работы компании.