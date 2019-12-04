Москва, , 08:05 — REGNUM Торги на Мосбирже 3 декабря открылись снижением по рублевым парам. На дневной сессии российская валюта находилась под давленым. На вечерней сессии ей удалось выйти в плюс против доллара и евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

По итогам дня рубль подорожал к доллару и евро, ослабился к британскому фунту. Пара доллар/рубль снизилась на 0,05%, до 64,14 руб., евро/рубль — на 0,05%, до 71,10 руб. Пара фунт/рубль повысилась до 83,40 руб.

Рубль демонстрирует слабую динамику в основных парах, так как отсутствуют драйверы для движения. Участники рынка даже проигнорировали заявления Трампа о том, что торговая сделка с Китаем может подождать до выборов 2020 года. Несмотря на снижение аппетита трейдеров к риску, фондовых индексов, а также негативной динамике на рынке нефти, рублю удалось удержать свои позиции около уровня 64 руб.

Сегодня, 4 декабря, нефть торгуется в плюсе. Положительное влияние на цену оказал опубликованный отчет API, который отразил сокращение запасов нефти в США за прошлую неделю.

Пара доллар/рубль сохраняет свои колебания в боковом тренде, который зародился в конце октября. Участники рынка уже устали ждать заключения торгового соглашения. Они уже готовы к тому, что 15 декабря Штаты повысят пошлины на китайские товары.

Рынок заложил в цены действия США, поэтому и реакция слабая в последние дни на заявления Трампа и представителей Белого дома. Сегодня ожидается снижения пары доллар/рубля в район 63,95 руб.

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