Пекин, , 07:55 — REGNUM Логистический сектор промышленности Китая продолжил устойчивый рост на первые 10 месяцев года, сообщает агентство Синьхуа.

Общий объем социальной логистики в Китае с января по октябрь вырос на 5,8% в годовом исчислении до 244,4 трлн юаней ($34.7 трлн), сообщили в Китайской федерации логистики и закупок (CFLP).

Логистический производственный индекс в стране составил 54,2% в октябре, что на 0,4 процентных пункта выше, чем в сентябре. Все показатели выше 50% указывают на расширение сферы, в то время, все что ниже — на схлопывание.