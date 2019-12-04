4 декабря 2019 | Время чтения 8 мин

Руководитель государственного учреждения Татарии имеет в активе несколько фирм, которые получают госконтракты и миллионы из бюджета региона. А как же конфликт интересов и запреты?

Анастасия Степанова, , 07:53 — REGNUM История одного из регионов России — это пример того, как некоторые госслужащие пытаются усидеть сразу на двух стульях. А Сабинский район, где происходят события, интересен ещё и тем, что вот уже 20 лет им руководит брат главы Татарии Рустама Минниханова — Раис. ИА REGNUM проанализировало ситуацию в лесной отрасли республики и выяснило, что главный лесничий государственного казённого учреждения является владельцем нескольких компаний, которые выступают исполнителями по многомиллионным государственным контрактам.

Иван Шишкин. Дубовая роща. 1887

О Сабинском лесничестве

В списке подведомственных министерству лесного хозяйства Татарии есть государственное казённое учреждение РТ «Сабинское лесничество». Данное ГКУ, согласно выписке ЕГРЮЛ, было учреждено для лесоводства и прочей лесохозяйственной деятельности ведомством 22 июля 2007 года в посёлке Лесхоз Сабинского района (юридический адрес — улица Кукморская, 2а). С 22 июля 2007 года руководителем данного юридического лица в статусе руководителя-лесничего числится Василь Нуруллинович Гиззатуллин (ИНН:163 500 625 303). Небольшая ремарка: руководит Сабинским районом с ноября 1999 года брат главы республики — Раис Минниханов, который до этого девять лет был директором Сабинского лесхоза министерства лесного хозяйства РТ в том же посёлке Лесхоз. Минниханов совмещает также должность главы Совета Сабинского района. Этот же совет в 2009 году учредил ОАО «Сабинский лесхоз», которым руководит всё тот же Василь Гиззатуллин.

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О главном лесничем

Итак, Василь Гиззатуллин уже 12 лет руководит госучреждением. Исходя из сведений, размещённых на сайте минлесхоза РТ, его должность относится к «должности государственной гражданской службы Республики Татарстан», то есть данное лицо подпадает под запреты профильного закона.

В декларации о доходах Гиззатуллина от 2018 года уточняется, что совместно с женой он владеет домом площадью 481,5 кв. м, участком — 4 853 кв. м и единолично автомобилем TOYOTA Land Cruiser. Доход руководителя-лесничего составил 4 323 234,37 рубля. В декларации отмечено, что туда входят «накопления за предыдущие годы, доход от продажи автомобиля Toyota Land Gruiser 200». Супруга же за прошлый год заработала 2 455 779,77 рубля против 221 457,86 рубля годом ранее и при этом ни о каких сделках в декларации не говорится. При этом у неё также сменился автомобиль — с «TOYOTA Land Cruiser» на «TOYOTA RAV4».

Доход Гиззатуллина за 2017 год также был существенно меньше — 1 324 704,45 рубля. Для сравнения: по итогам 2014 года главный лесничий задекларировал доход 1 023 654,1 рубля (с учётом пенсии и дохода от работы по совместительству), а его супруга — 182 356,68 рубля, который был отмечен как пенсия. При этом у самого Гиззатуллина автомобиля не было, только у супруги был Toyota Land Cruiser.

О бизнесе главного лесничего

В едином государственном реестре юрлиц за Василем Гиззатуллиным зарегистрированы доли в семи компаниях, а ещё четыре, где он имел доли, уже ликвидированы. Все они работали в сфере лесоводства и прочей лесохозяйственной деятельности, и были зарегистрированы в посёлке Лесхоз Сабинского района. В числе ликвидированных — ООО «Сабинские сувениры» (создано в 2003 году, ликвидировано в сентябре 2018 года, второй совладелец — Рустем Байбеков), ООО «Сабинский леспромхоз» (создано в июне 2003 года, ликвидировано в сентябре 2018 года), ООО «Иштуган» (создано в июне 2003 года, ликвидировано в сентябре 2018 года, второй совладелец всё тот же Байбеков) и ООО «Шемордан» (существовала и ликвидирована в те же даты, что и три предыдущие фирмы, второй совладелец — Ильнур Юсупов). Юсупов был владельцем фирмы «Сабабаш», работавшей всё в той же лесной отрасли Сабинского района, но ликвидированной в сентябре 2018 года.

Из действующих компаний Гиззатуллина стоит отметить ООО «Шемордан», которое, что и её предшественник, имеет тот же юрадрес, но основной вид деятельности — производство деревянной тары (лесоводство — дополнительный вид работы). В ней главный сабинский лесничий — и директор, и владелец. Фирма существует с февраля 2014 года. В открытых источниках уточняется, что в ней работают порядка 90 человек.

У Гиззатуллина также две фирмы с одним названием, одним юрадресом, и работающие всё в той же лесной отрасли, — ООО «Сабинский лесхоз». Только одна создана в январе 2014 года и с апреля 2016 года числится в стадии ликвидации, а другая создана в июле 2007 года (численность работников — более 200 человек).

Помимо этого, в активе лесничего — ещё один «однофамилец» ликвидированной компании (ООО «Сабинский леспромхоз»). Только этот учреждён для производства деревянной тары в феврале 2014 года. Но лесоводство также есть в качестве рода деятельности, как и разведение лошадей, ослов, мулов, овец и лошаков. Последние идут как дополнительная деятельность.

Гиззатуллин — и директор, и владелец 100% доли в ООО «Сабинский полидрев» (учреждено в июле 2005 года для лесоводства) и ООО «Лесхоз» (создано в феврале 2014 года, лесоводство и лесозаготовки идут дополнительным видом деятельности).

В выписках ЕГРЮЛ нет данных о передаче долей в компаниях главного сабинского лесничего в доверительное управление.

Также с июня 2008 года Гиззатуллин является генеральным директором ООО «Лесоиндустриальная компания «Сабинская» (лесоводство и лесозаготовки). Компания создана в Сабинском районе в июне 2008 года. Единственным участником является ООО «Совместное предприятие Фоника» из Ямало-Ненецкого автономного округа. Последнее создано в декабре 2002 года через слияние 13 юрлиц, в том числе ООО «Горная компания Приполярное» для оптовой торговли оборудованием, но находится на этапе банкротства и в стадии ликвидации с января 2018 года. Её владельцы — Сергей Полевиков (доля — 10%, также руководит ООО «Удмуртстальмост», ООО «Ямалавиа» и ООО «Амурстальконструкция», владеет бизнесом в Башкирии — ООО «Фоника-нефтепродукт) и ООО «Объединённая мостостроительная компания» (на 95% принадлежит компании из Лихтенштейна — PHONICA AKTIENGESELLSCHAFT). Уставный капитал фирмы «СП Фоника» — 2 963 070 703,77 рубля, правопреемником указано ООО «Мост-строй». «СП Фоника» также числится создателем 33 юрлиц в Москве, Татарии, Удмуртии, Тюменской области, Санкт-Петербурге.

О государственных контрактах

Фирмы главного лесничего участвуют в государственных тендерах и имеют контракты, оплачиваемые из республиканского бюджета.

Ликвидированная фирма Гиззатуллина — ООО «Сабинский леспромхоз» — в 2011 году получила от бюджета Мешинского сельского поселения Сабинского района 249 тыс. рублей за текущий ремонт и содержание дорог.

А находящаяся в стадии ликвидации компания «Сабинский лесхоз» в 2014—2015 году заключила сразу два крупных контракта. В июне 2015 года на 54 454 758 рублей с минсельхозпродом Татарии на создание противоэрозионных защитных лесных насаждений на крутых склонах путем устройства выемочно-насыпных террас. В июле 2014 года с тем же ведомством на 53 367 322,5 рубля был заключён контракт на создание противоэрозионных защитных лесных насаждений с террасированием крутых склонов в 2014 году. Также в январе 2016 года это же ООО подписало контракт на 1 012 651,3 рубля с МКУ «Управление образования Исполнительного комитета Сабинского муниципального района РТ» на поставку древесных пеллет.

Одноимённое ООО — «Сабинский лесхоз» — было богаче на госконтракты. По данным из открытых источников, с ним было заключено 29 госконтрактов на общую сумму более 547,717 млн рублей. Остановимся на самых крупных.

Три контракта с министерством сельского хозяйства и продовольствия Татарии дали компании главного сабинского лесника доход более 394 млн рублей. Итак, в июне 2013 года был подписан контракт на 149 250 000 рублей (создание защитных лесных насаждений на крутых склонах путем устройства выемочно-насыпных ступенчатых террас, создание защитных лесных насаждений без терассирования), в декабре 2010 года на 145 млн рублей (создание защитных лесных насаждений на крутых склонах путем устройства выемочно-насыпных ступенчатых террас на землях сельскохозяйственных формирований РТ в 2011 году, создание защитных лесных насаждений без террасирования на землях сельскохозяйственных формирований РТ в 2011 году), а в мае 2012 года на 100 млн рублей (создание защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственных формирований РТ в 2012 году).

Помимо этого, в декабре 2014 года с исполкомом Сабинского района подписан контракт на 131 819 734,42 рубля — на приобретение имущественного комплекса для развития промышленного парка «Деревообработка» Сабинского района РТ.

А в 2013 году ООО получило 2 327 500 рублей за установку «точного высева семян сосны, ели, лиственницы, березы, акации, липы, рябины, черемухи» для ГБУ «Учебно-опытный Сабинский лесхоз» — ещё одного подведомственного минлесхозу РТ учреждения.

Иногда среди участников и победителей тендеров фигурирует ООО «Сабинские леса», учрежденное в 2014 году. Компания, как и клон с тем же именем, но созданный в 2008 году, принадлежит Хази Файзрахманову. На первый взгляд с фирмами Гиззатуллина связи у них нет, но некоторые фирмы главного лесничего имеют тот же адрес, что и фирма Файзрахманова в посёлке Лесхоз — ул. Кирова, 15а. Кроме того, на официальном сайте Сабинского района Хази Файзрахманов есть в списке заслуженных лесоводов Татарии. Звание он получил, будучи главным инженером ГБУ «Сабинское лесничество» (позднее стало ГКУ).

И, кстати, «Сабинские леса» в ноябре 2017 года получили 407 467,42 рубля по контракту с ГКУ «Сабинское лесничество» (за топливные гранулы).