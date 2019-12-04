Пекин, , 07:49 — REGNUM Производство сырой нефти в Китае в октябре выросло на 0,3% в годовом исчислении, что, однако, ниже показателя в 2,9%, который был зафиксирован в сентябре, сообщает агентство Синьхуа.

Добыча сырой нефти в Китае за октябрь достигла 16,19 млн тонн. Таким образом, с января по конец октября этот показатель составил 159,29 млн тонн, сообщили в Национальной комиссии развития и реформы.

Китай переработал около 52,13 млн тонн сырой нефти в октябре, что на 4,1% выше, чем за тот же месяц в 2018 году. При этом Китай намерен нарастить годовую добычу нефти до более чем 200 млн тонн к 2020 году. В 2018 году добыча составила 190 млн тонн.

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