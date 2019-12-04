Пекин, , 07:00 — REGNUM Лесной сектор китайской промышленности продолжил своё расширение за последние годы, сообщили в Национальному правлении лесного хозяйства и пастбищ, сообщает 3 декабря агентство Синьхуа.

Общее производство в этой сфере за первые три квартала 2019 года достигло 5,13 трлн юаней (около $730,5 млрд), что на 5,4% выше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщил глава администрации Чжан Цзяньлун.

По его словам, благодаря целому ряду мер культивации ресурсов и ускоренного развития, отрасль переживает значительное расширение за последние годы. В 2018 году в общей сложности 1,6 млрд экотуристических поездок было сделано в леса, что принесло индустрии 1,5 трлн юаней.

Внешняя торговля продукцией лесной сферы промышленности в 2018 году достигла $160,3 млрд, в связи с чем Китай стал крупнейшим рынком потребления и торговли продукцией лесной промышленности.

В стране насчитывается свыше 50 млн рабочих в лесном секторе, причём некоторые из них получают от 20 до 60% их доходов именно от лесной продукции. Китай продолжает развивать стратегические перспективные направления, углубляя интеграцию отрасли лесного хозяйства со сферами туризма, культуры, образования и так далее.