Шицзячжуан, Китай, , 06:34 — REGNUM Таможня города Шицзячжуан в провинции Хэбэй на севере Китая отослала восвояси 10 500 тонн незаконно ввезенного в Китай через порт Цаофэдань в городе Таншань иностранного мусора, сообщает агентство Синьхуа.

Груз был задекларирован как железная руда, однако таможня выяснила, что на самом деле там содержалась смесь различных твердых отходов, ввоз которых в Китай находится под законодательным запретом. Импортеры должны проходить проверку своих товаров со стороны специальных служб, прежде чем осуществлять отгрузку, сообщили чиновники.

Отметим, что таможня Шицзячжуана уже отказала ввозу в Китай более 35 300 тонн нелегально импортируемых твердых отходов в начала текущего года. Запрет был введен властями Китая с 2019 года после почти 40 лет приема иностранных отходов. Теперь же уровень экономического развития страны достиг такого уровня, что он может обеспечить себя сам почти всеми необходимыми ресурсами, которые брались из отходов.

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