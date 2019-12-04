Владивосток, , 06:54 — REGNUM В Уссурийском районе Приморья идёт работа по расчистке русел рек, «виновных» в постоянных наводнения, топящих Уссурийск и его пригороды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Три участка рек будут расчищены до конца этого года. Эти меры позволят защитить город и прилегающие районы от затоплений во время паводков, тайфунов и циклонов. В настоящее время техника занята на расчистке участка русла реки Раздольная. Работы в русле реки Раковка в районе Чичеринского моста уже закончены.

«На правой и левой стороне реки Раздольная в районе Борисовского моста ведутся работы по расчистке русла от завалов и наносов. На объекте в круглосуточном режиме заняты два бульдозера, четыре экскаватора, два погрузчика, 24 самосвала», — сообщили в администрации Уссурийска.

Как сообщало ИА REGNUM, для воспрепятствования затопления районов Уссурийска, спасатели вынуждены были развернуть водоналивные дамбы.