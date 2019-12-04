Якутск, , 06:31 — REGNUM Чтобы снизить стоимость авиаперелётов внутри регионов, госбюджет РФ должен взять на себя затраты на обслуживание самолётов в аэропортах федерального значения, заявили члены Ассоциации малой авиации Якутии, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Также авиаторы считают, что обнуление аэропортовых сборов также даст возможность удешевить билеты.

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«Из-за малой интенсивности полётов северные аэропорты Якутии не могут быть окупаемыми. Чем реже летают самолеты, тем больше аэропорты увеличивают цены, чтобы компенсировать снижение доходов. Это делает заоблачными тарифы на авиабилеты, а людей в отдаленных районах — заложниками», — заявил на заседании Общественной палаты Якутии председатель Ассоциации малой авиации Иван Лукин.

По его мнению, в том случае, если федеральный бюджет будет полностью финансировать затраты на обслуживание самолётов, то цены на билеты на внутрирегиональные авиаперелёты снизятся на 25%.

Лукин акцентировал, что в данный момент, «Аэропорты Севера», кроме финансирования из госбюджета, имеют доход от аэропортовых сборов за взлёт-посадку каждого борта. И сборы эти регулярно увеличиваются, в невыгодном положении остаются пассажиры, которые не всегда могут себе позволить дорогие перелёты внутри Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2019 года Минвостокразвития заявило, что правительство рассматривает увеличение субсидий для региональных авиаперелётов.