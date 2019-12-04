Новосибирск, , 06:04 — REGNUM В Новосибирской области прорабатывается восемь масштабных инвестиционных проектов (МИП). Согласно им, в регионе должно появиться более 370 тысяч кв. м жилья в 19 жилых домах, в том числе для решения проблем дольщиков. Объём заявленных инвестиций — более 9,6 млрд рублей.

По данным министра строительства Ивана Шмидта, реализация четырёх МИП уже стартовала, для строительства десяти домов определено четыре земельных участка (более 120 тысяч кв. м). Ещё четыре МИП находятся в работе, на участках (более 78,5 тысяч кв. м) устанавливаются и уточняются границы, ведётся согласование.

«Для достройки проблемных домов в регионе активно применяется механизм масштабных инвестиционных проектов, с помощью этого механизма в ближайшие пять лет планируем достроить часть из 66 проблемных домов для решения проблем дольщиков», — прокомментировал Шмидт.

Министр отметил, что благодаря комплексной работе удалось сдвинуть с мёртвой точки решение вопросов по ряду наиболее проблемных объектов. В их числе дома по ул. Залесского, ул. Беловежская, ул. Галущака. Они введены в эксплуатацию

Всего с 2010 года в регионе сдано 113 долгостроев. С начала 2019 года восстановлены права 622 граждан четырёх проблемных объектов и введены в эксплуатацию четыре жилых дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в Новосибирске состоялось рабочее совещание под руководством полномочного представителя президента в Сибири Сергея Меняйло, в рамках которого обсуждались механизмы решения проблем дольщиков брошенных домов «ПТК-30». Как отметил Меняйло, проблемы дольщиков практически не решаются.

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