Якутск, , 05:23 — REGNUM Очередную партию 30 канадских бизонов получит Якутия в 2020 году, соглашение об этом подписали правительством республики и руководство агентства парков Канады, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В Якутии уже не один десяток лет воссоздают условия для жизнеспособной популяции американских лесных бизонов, которые исторически жили именно на территории республики более 20 тыс. лет назад.

За несколько лет в республику завезли уже 90 бизонов, они размножаются, акклиматизируются и по истечении десяти лет их постепенно выпускают в естественную среду обитания.

«В 2019 году в Якутии насчитывается 200 животных, включая бизонов на свободном выпасе в пределах природного парка «Синяя», в питомниках «Тымпынай» и «Усть-Буотама», зоопарке «Орто Дойду» и природном парке «Живые алмазы Якутии», — добавили в правительстве республики.

Бизонов можно использовать в сельском хозяйстве, включая разведение на северных территориях, которые мало пригодны для животноводства.

Как сообщало ИА REGNUM, первых 30 бизонов выпустили «на вольные хлеба» в Якутии в ноябре 2017 года.