Хабаровск, , 05:34 — REGNUM Выравнивание школьного питания в Хабаровском крае, инициированное губернатором Сергеем Фургалом и многократно разрекламированное, даёт один сбой за другим. Одни проблемы непродуманной реформы накладываются на другие, в ситуацию вынуждена была вмешаться Общественная палата. Выяснилось, что теперь нормы питания нарушаются по всему краю, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, ранее Сергей Фургал высказал возмущение в связи с тем, что дети в школах региона из малоимущих семей питаются за отдельными столами. Например, обычные дети получают макароны с сосиской, а бедные — просто макароны, а то и вовсе — чай с булочкой на весь день.

С 1 сентября 2019 года в регионе всё вроде бы должно было измениться. Расходы на питание детей из бедных семей, такое же, как и для всех остальных, компенсировал бюджет края, часть средств выделили муниципалитеты.

Однако выясняется, что губернаторская реформа оказалась непродуманной и крайне плохо подготовленной.

Так, Общественная палата края, по итогам проведённого мониторинга школьного питания, указала на то, что краевое финансирование на эти цели хронически опаздывает.

«Неоднократно мы слышали о том, что возмещения из бюджета поступают на баланс школ уже тогда, когда появились просрочки перед поставщиками. Это серьезный барьер! Так однозначно быть не должно! Здесь уместно будет рассмотреть авансирование школ», — заявила член ОП Хабаровского края Виктория Макарчук.

Также члены ОП края отметили, что плохо проработан механизм питания детей с ограниченными возможностями здоровья — во многих школах они питаются по категории малоимущих.

Из-за перебоев с финансированием школьного питания школы вынуждены платить штрафы, а это, в свою очередь, отражается на качестве питания: в одних школах уменьшают порции, в других экономят на мясе и прочих необходимых детям продуктах питания.

«Во всех школах края не соблюдается необходимость включения в меню два-три раза в неделю творога, регулярность выдачи детям фруктов. В рацион школьников просто не вводят продукты, обогащенные витаминами и микроэлементами. Существует задолженность краевого и муниципальных бюджетов с образовательными учреждениями по компенсации расходов на школьное питание детей из малоимущих и многодетных семей», — привело слова председателя комитета краевой думы Ольги Ушаковой ИА ДВ-Новости.

Уполномоченный по правам человека в Хабаровском крае Игорь Чесницкий отметил, что к нему поступают жалобы из школ северных районов края на то, что они лишены возможности закупать продукты у местных производителей. Школы вынуждены приобретать импортное мясо, хотя есть местная оленина. Там существуют проблемы ветеринарного надзора — некому исследовать мясо, добыто охотниками.

Подводя итог реформе школьного питания в Хабаровском крае, Игорь Чесницкий сказал:

«Вроде все правильно, а по факту — издевательство».

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал сразу после вступления в должность устроил разнос чиновникам правительства за то, что дети из малоимущих семей питаются за отдельными столами и намного хуже, чем их сверстники, родители которых могут заплатить за обед.

Теперь, получается, что одинаково плохо питаются все, без исключения, дети.