Владивосток, , 04:58 — REGNUM В ДФО правительственные гранты за эффективную работу получили 7 из 11 регионов — Якутия, Бурятия, Забайкальский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области, Чукотский автономный округ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Премию за качественное управление регионом не получили Хабаровский, Камчатский и Приморский края, а также Еврейская автономная область. Оценка эффективности проводится по Указу Президента от 25.04.2019 года «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

Следует отметить, что Приморье стало «столичным» регионом после того, как столица Дальнего Востока была перенесена из Хабаровска во Владивосток.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев назвал лучшие, по его мнению, регионы ДФО по работе с инвесторами. Ими стали Якутия, Сахалин и Приамурье.