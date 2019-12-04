Южно-Сахалинск, , 04:45 — REGNUM Жители Сахалина в социальных сетях высмеяли символ островного региона, который власти установили на площадке Сахалинской области на ярмарке Дальнего Востока в Москве. За непонятное существо, напоминающее то ли беременную черепаху, то ли доисторического динозавра, но почему-то именуемое «сахалинской горбушей» бюджет региона заплатил несколько сотен тысяч рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На ярмарке у павильона Сахалина на постаменте с надписью Сахалин и Курилы, установлено пузатое существо неизвестного науке вида, которое, тем не менее, в официальных документах называется «сахалинской горбушей».

ИА Сахалин. Инфо отметило, что на это «произведение искусства» некой фирме под названием «Африка» власти региона заплатили, по условиям тендера, несколько сотен тысяч рублей.

В социальных сетях сахалинцы не скрывают сарказма:

«Чудо-юдо-рыба-кит. И это — символ Сахалина? Авторы вообще горбушу когда-нибудь видели?».

«Кому в голову пришло тащить в Москву в качестве символа Сахалина беременную черепаху с гребнем на спине?! Позор какой».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве проходит Дальневосточная ярмарка. Регионы ДФО привезли в столицу деликатесы и продукцию народных промыслов.