Казань, , 04:22 — REGNUM Конкурсный управляющий «лопнувшего» два года назад банка «Спурт» — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» требует признать банкротом АО «Карат», специализирующегося на вложении в ценные бумаги. Слушания по делу начнутся 13 января 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск поступил 25 ноября 2019 года. Сумма претензий — 8 162 966,82 рубля. Компания учреждена в ноябре 1995 года. Среди учредителей — Олег, Валентин Ярцевы и Андрей Лосев. Уставный капитал АО — 19,017 млн рублей. «Карат» состоит в международной ассоциации инвестиционных консультантов и советников. С исполкомом Лаишевского района Татарии у АО имеется спор с требованием внести изменения в договор аренды лесного участка с указанием нового собственника, размера арендной платы и изменившихся характеристик надела. Спор судом до конца не рассмотрен.

Напомним, «Спурт» лишился лицензии в июле 2017 года после участия в инвестиционном проекте компании, аффилированной с председателем правления банка Евгенией Даутовой. На сегодня и банк, и компания, и сама бывший банкир — банкроты. Помимо этого, Даутова осуждена по ряду уголовных статей, связанных с нарушениями в банке. Долги банка перед 2 512 кредиторами превышают 12,232 млрд рублей. В деле идёт формирование конкурсной массы, в том числе и через банкротство должников.

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