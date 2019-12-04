Якутск, , 04:16 — REGNUM В Москве на Новом Арбате 3 декабря в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока» открылась Дальневосточная ярмарка, где все регионы ДФО представляют свой культурный, туристический и гастрономический потенциал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Особенно привлекает москвичей и гостей столицы дальневосточные деликатесы по доступным ценам, которые в многообразии представлены на ярмарке.

Много рыбной и мясной продукции от производителей Якутии, Камчатки, Чукотки, Хабаровского края и Сахалина, Приморья и Колымы. Помимо рыбы есть красная икра, крабы, гигантские креветки и другие морепродукты.

Якутия в основном представила речную рыбу: омуль, чир, нельма в копченом и мороженом видах, а также мясные изделия из оленины, жеребятины.

Уличный фудкорт позволяет попробовать уникальные национальные блюда. В меню такие изыски как маг бургер с крабом опилио, пельмени с красной икрой, пян се с древесными грибами, салат Индигирка из нельмы и бурятские боовы со сгущенкой.

В книжной лавке — путеводители, различная литература о Дальнем Востоке.

«Возможность приобрести дальневосточные товары по доступным ценам — не единственное преимущество ярмарки. Здесь же разместились несколько сценических площадок, на которых выступают творческие коллективы, а в тёплых павильонах проводятся мастер-классы, игры и конкурсы для детей», — добавили организаторы фестиваля.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Дни Дальнего Востока» пройдёт с 12 по 14 декабря в Экспоцентре в Москве. А с 4 по 8 декабря стартует марафон якутского кино, в ходе которого покажут четыре картины режиссёров республики.