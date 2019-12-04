Бугульма, Татария, , 03:47 — REGNUM ФНС России потребовала банкротства ещё одного завода, работающего в строительной индустрии Татарии. Иск подан к ОАО «Бугульминский завод железобетонных изделий», но из-за недочётов до 10 января 2020 года его оставили без движения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск поступил 26 ноября 2019 года. Сумма претензий — 4 941 400,92 рубля. Из-за того, что к делу не приложены необходимые документы, он оставлен без движения. Год назад ФНС уже пыталась обанкротить этот же завод, но к моменту слушаний основная часть долга была погашена и в введении наблюдения за предприятием было отказано. Изначально сумма претензий превышала 4,1 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, завод учреждён в июне 2002 года, директор — Владимир Тарасов. Предприятие совместно с администрацией района участвовало в создании футбольного клуба «Нефтяник», который 12 лет назад был ликвидирован. Тарасову в компании (по данным на октябрь 2019 года) принадлежит более 50%. Ещё 13,41% за Татьяной Тарасовой.

Напомним, ранее иск о собственном банкротстве заявило другое предприятие строительной индустрии Татарии — ООО «КамгэсЗЯБ» из Набережных Челнов. У компании, входящей в холдинг «Камгэсэнергострой», более 1 млрд рублей долгов. Помимо самого ООО, банкротный иск подан к ней и налоговым органом.

Многомиллиардные долги тянут завод ячеистого бетона Татарии ко дну