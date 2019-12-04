Казань, , 03:32 — REGNUM В арбитраж Татарии поступил банкротный иск АО «Особая экономическая зона «Иннополис» к фирме, которая занимается разработкой программного обеспечения. Иск к ООО «ФМ Разработка» подан, но пока не принят к производству. За месяц это вторая попытка обанкротить московских программистов, первую предприняла налоговая служба, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск от администрации ОЭЗ поступил 28 ноября 2019 года, сумма претензий — 885 840 рублей.

В этот же день, 28 ноября, арбитражный суд отказал ФНС России в признании ООО «ФМ Разработка» «банкротом по упрощённой процедуре отсутствующего должника».

"Как следует из материалов дела, основанием для обращения уполномоченного органа в арбитражный суд с настоящим заявлением явилось наличие у должника просроченной свыше трёх месяцев задолженности по обязательным платежам и недостаточность у должника имущества, позволяющего покрыть судебные расходы в рамках дела о банкротстве», — отмечалось в материалах дела.

Между тем суд не нашёл оснований для признания должника отсутствующим, указав, что последняя бухгалтерская отчётность была предоставлена в налоговый орган 27 марта 2019 года, из которой следует, что «у должника имеется имущество на общую стоимость 138 780 000 рублей, из которой 136 780 000 рублей является дебиторская задолженность».

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена 12 июля 2017 года в городе Иннополисе для разработки компьютерного программного обеспечения. Её уставный капитал — 100 тыс. рублей, директор — Александр Анохин, владелец — Дмитрий Козлов. У обоих имеется по компании в Москве. Столичная фирма Козлова занимается исследованиями и анализом целостных механических и электрических систем, энергетическим обследованием, а компания Анохина — производством радиоэлектронных средств связи