Якутск, , 03:06 — REGNUM УК и ТСЖ Якутска накопили 94,9 млн рублей долгов за потреблённую электроэнергию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации «Якутскэнерго», в 2019 году было инициирована процедура банкротства в отношении двенадцати УК и ТСЖ, которые не платят за услуги.

Арбитражный суд Якутии встал на сторону ПАО «Якутскэнерго» в вопросе признания банкротами ряда компаний. В «черный» список неплательщиков попали: ООО УК «Вера», УК «ТОС», ООО УК «Рубин», ООО УК «Плутон Вита», ТСЖ «Бумер», ТСЖ «Улица Очиченко», ООО «Северный дом», ООО «Север-строй», ТСЖ «Портовское», ТСЖ «202 16 корпус» и ТСЖ «Ренессанс».

"Хочется обратиться к потребителям: урегулировать вопросы задолженности, не доводя дела до суда. Тем более, что «Якутскэнерго» предоставляет возможность заключения соглашения о рассрочке выплаты задолженности», — призвали энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, Дагестан — лидер антирейтинга регионов России с наибольшей задолженностью за энергоресурсы предприятий ЖКХ. На 1 ноября общий долг — более 3,3 млрд рублей.