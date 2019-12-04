Петропавловск-Камчатский, , 02:51 — REGNUM Прокуратура Камчатки выявила десятки нарушений законодательства, допущенных властями региона в ходе реализации национальных проектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Преимущественно нарушения связаны с законодательством о закупках товаров и услуг. В общей сложности прокуроры выявили 25 нарушений. В адрес правительства Камчатского края направлено 13 прокурорских представлений, 6 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, двое чиновников — к административной, один чиновник получил предостережение о недопустимости нарушения законодательства.

Нарушения прокуроры выявили в таких нацпроектах, как «Демография», «Культура», «Образование», «Жилье и городская среда». В частности, много нарушений связаны с искусственным дроблением муниципальных контрактов, предусматривающих выполнение работ одним и тем же исполнителем в отсутствие технических или организационных особенностей их исполнения.

В общей сложности на территории Камчатки реализуются 11 из 12 нацпроектов, исключение составляет нацпроект «Наука». Так же в регионе реализуются 50 из 67 федеральных проектов. С 2019 по 2024 год в реализацию нацпроектов из бюджетов всех уровней будет вложено 12,8 млрд рублей. Из них 8,5 млрд — средства федерального бюджета. Только в 2019 году на реализацию нацпроектов в регионе отпущено 5 млрд рублей. На 5 октября 2019 года освоено 2,5 млрд. Такие данные сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года правительство Камчатки сообщило, что до 2025 года на реализацию национальных проектов регион получит 108 млрд рублей. На эти средства власти пообещали решить все насущные проблемы жителей — от нового жилья до качественных дорог. В краевой думе Камчатки сообщили, что для контроля за расходованием этих средств создана специальная комиссия.